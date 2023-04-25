Победитель шоу «Песни» Олег Терновой рассказал о выборе профессии

Победитель шоу «Песни» на ТНТ Олег Терновой рассказал о детстве и о том, почему выбрал актёрскую профессию.

«Мама меня отдала в музыкальную школу. Она видела во мне артистизм и будто бы растила, изначально закладывая: вот, ты моя звезда. Расскажи нам стих, спой, станцуй — наверное, всё оттуда», — поделился артист в беседе с телеканалом «360».

При этом он признался, что учился плохо, как в музыкальной школе, так и в обычной.

Актёрскую профессию Терновой выбрал, потому что любил импровизировать.

«Я всегда придуривался, прикалывался, когда не понимал, что делать», — признался он.

Ранее Игорь Тальков — младший, сын известного советского музыканта, в беседе с Inforeactor признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.