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Зделар: сыграть со сборной России в сентябре — отличная идея

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Полузащитник сборной Сербии и ЦСКА Саша Зделар высказался о возможном товарищеском матче с командой России в сентябре.
Зделар: сыграть со сборной России в сентябре — отличная идея
  • Gettyimages.ru

«Сыграть со сборной России в сентябре? Почему нет? Это отличная идея — организовать такой товарищеский матч. Был бы рад сыграть в этой встрече, но её организация зависит не от меня», — цитирует Зделара Sport24.

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генсек РФС заявил, что ФИФА боялась того, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России.

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