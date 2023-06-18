Зделар: сыграть со сборной России в сентябре — отличная идея
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«Сыграть со сборной России в сентябре? Почему нет? Это отличная идея — организовать такой товарищеский матч. Был бы рад сыграть в этой встрече, но её организация зависит не от меня», — цитирует Зделара Sport24.
В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее генсек РФС заявил, что ФИФА боялась того, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России.