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Генсек РФС: ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) боялась негативной реакции на проведение международного товарищеского матча в России.
Генсек РФС: ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России
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«Мы провели уже несколько матчей, матч с Ираком провели в России, что является уникальным. Даже ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Сборная Камеруна отказалась от матча с командой России, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор национальной команды с лета на осень.

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов высказался об отмене сбора национальной команды летом.

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