Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глебов считает правильным отмену сбора команды России по футболу

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов высказался об отмене сбора национальной команды летом.
Глебов считает правильным отмену сбора команды России по футболу
  • РИА Новости

«Нет, с Валерием Георгиевичем не общался по этому поводу, увидел в новостях. Если такое решение приняли, значит оно правильное. Ребята, которые устали, выдохнут, начнут подготовку к новому сезону», — цитирует Глебова ТАСС.

30 мая стало известно, что следующий учебно-тренировочный сбор сборная России проведёт осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в команду наибольшее количество футболистов.

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Карпин назвал разумным решение об отмене июньского сбора национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить