Глебов считает правильным отмену сбора команды России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов высказался об отмене сбора национальной команды летом.

«Нет, с Валерием Георгиевичем не общался по этому поводу, увидел в новостях. Если такое решение приняли, значит оно правильное. Ребята, которые устали, выдохнут, начнут подготовку к новому сезону», — цитирует Глебова ТАСС.

30 мая стало известно, что следующий учебно-тренировочный сбор сборная России проведёт осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в команду наибольшее количество футболистов.

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Карпин назвал разумным решение об отмене июньского сбора национальной команды.