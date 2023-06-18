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Агент: Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне

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Нето Хеновес, агент полузащитника «Краснодара» Кайо, высказался о будущем своего клиента.
Агент: Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне
  • Gettyimages.ru

«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более чем слухи», — цитирует Хеновеса Sport24.

27-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Соглашение клуба с бразильцем рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Черников заявил, что Сперцян не прощался с «Краснодаром» после финала КР.

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