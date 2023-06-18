Черников заявил, что Сперцян не прощался с «Краснодаром» после финала КР

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал возможный уход из команды Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян не прощался с командой после финала Кубка России. Я не разговаривал с ним на тему его возможного ухода», — цитирует Черникова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Нобель Арустамян заявил, что Сперцян может играть в любой европейской лиге, его уровень соответствует этому.