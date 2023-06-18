Махачев: тренировался с Павловичем, у него сумасшедшая сила

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о тренировке с российским бойцом Сергеем Павловичем.

«Тренировался с Павловичем в АКА. Как-то в партере работали. Как-то он меня отталкивал, и я даже шею травмировал. Какая была разница в весе? Килограммов 20—30, наверное. Все видят: если Павлович попадает — все падают», — цитирует Махачева Sport24.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 россиянин нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса в первом раунде. В активе бойца 18 побед в 19 поединках.

Ранее сообщалось, что Павлович проведёт титульный бой с Джонсом на UFC 292 в Бостоне.