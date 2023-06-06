Картер: Павлович проведёт титульный бой с Джонсом на UFC 292 в Бостоне
- Gettyimages.ru
Как сообщает журналист Рубен Картер в социальных сетях, руководство UFC хочет организовать бой за чемпионский пояс в Бостоне (США) 19 августа.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 россиянин нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в первом раунде. В активе бойца 18 побед в 19 поединках.
На счету Джонса 27 побед в 28 боях.
Ранее Павлович предположил, по какому сценарию сложится его поединок с Джонсом.