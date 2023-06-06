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Картер: Павлович проведёт титульный бой с Джонсом на UFC 292 в Бостоне

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Стало известно, когда российский боец Сергей Павлович проведёт титульный поединок UFC в тяжёлом весе с американцем Джоном Джонсом.
Картер: Павлович проведёт титульный бой с Джонсом на UFC 292 в Бостоне
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Рубен Картер в социальных сетях, руководство UFC хочет организовать бой за чемпионский пояс в Бостоне (США) 19 августа.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 россиянин нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в первом раунде. В активе бойца 18 побед в 19 поединках.

На счету Джонса 27 побед в 28 боях.

Ранее Павлович предположил, по какому сценарию сложится его поединок с Джонсом.

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