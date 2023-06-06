Павлович считает, что Джонс не будет драться с ним в стойке

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович предположил, по какому сценарию сложится его поединок против американца Джона Джонса.

«Я примерно понимаю, как будет драться Джонс. Он попытается пройти в борьбу и будет стараться отбивать ноги. Всё равно многие думают, что я не умею бороться, потому что не показываю борьбу. Думаю, главная его задача со мной — отбивать ноги и пройти в борьбу», — заявил Павлович на YouTube-канале «Вестник ММА».

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 россиянин нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в первом раунде. В активе бойца 18 побед в 19 поединках.

На счету Джонса 27 побед в 28 боях.

Ранее Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем за большой гонорар.