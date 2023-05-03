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Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем за большой гонорар

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, при каком условии согласится на поединок против россиянина Сергея Павловича.
Джонс заявил, что готов провести бой с Павловичем за большой гонорар
  • Gettyimages.ru

«Павлович — это большой вызов. Но по большому счёту никто не знает, кто он такой.

Люк Томас был прав, когда сказал: «Высокий риск при очень низкой награде», в то время как поединок с таким соперником, как Фрэнсис Нганну, может дать всё. В этом случае это стоило бы риска, стоило денег. Но кто знает? Возможно, UFC предложит правильную сумму, и мы сможем организовать бой с Павловичем. Но прямо сейчас у меня есть все достижения, и мне не нужно ничего доказывать», — приводит слова Джонса Fox Sports.

На счету 35-летнего американца 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA). У 30-летнего россиянина 17 побед в 18 боях в MMA.

Ранее сообщалось, что Павлович поднялся на второе место в рейтинге UFC в тяжёлом весе.

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