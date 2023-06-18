Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Metaratings: Николсон отказался переходить из «Спартака» в «Андерлехт»

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон принял решение остаться в клубе.
Metaratings: Николсон отказался переходить из «Спартака» в «Андерлехт»
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, cумма трансфера могла составить €5 млн. Ямайский футболист отказался от перехода, так как бельгийский клуб предлагал ему зарплату на €400 тыс. меньше, чем он сейчас зарабатывает по контракту с красно-белыми за сезон.

Николсон в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Спартак» забил три мяча. Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о Николсоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить