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Мостовой считает, что «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в сезоне-2023/24.
Мостовой считает, что «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«С таким подбором игроков пока «Зенит» — явный фаворит. В том числе и на следующий год. Если команду покинут два или три бразильца, то с ними можно будет бороться. Имею в виду, если из клуба уйдут Малком, Клаудиньо», — цитирует Мостового Betonmobile.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» не смог бы конкурировать в Лиге чемпионов.

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