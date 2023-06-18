Канчельскис считает, что «Зенит» не смог бы конкурировать в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что петербургский «Зенит» не смог бы на равных сражаться в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

«Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей стране. Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Делать такие заявления просто смешно», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Немногим ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что синие-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейскими клубами.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Малком в дебютном матче помог сборной Бразилии разгромить Гвинею.