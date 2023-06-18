Малком в дебютном матче помог сборной Бразилии разгромить Гвинею

Сборная Бразилии по футболу нанесла разгромное поражение команде Гвинеи в товарищеском матче.

Игра в Барселоне завершилась со счётом 4:1 в пользу пятикратных чемпионов мира.

В составе победителей отличились Жоэлинтон (27-я минута), Родриго (30-я), Эдер Милитао (47-я) и Винисиус (88-я, пенальти). У проигравших отличился Серу Гирасси (36-я).

Форвард «Зенита» Малколм заработал 11-метровый удар в концовке матча.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейскими клубами.





