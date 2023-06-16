Рианчо: присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейскими клубами.

«Присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Криштиану Роналду может бороться с ПСЖ, «Реалом», «Манчестер Сити». А он вообще-то тоже за сборную Португалии выступает!» — приводит слова Рианчо Metaratings.

Малком был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с командами Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее Медведев заявил, что петербургская команда могла бы на равных конкурировать с участниками плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.