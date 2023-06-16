Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев: «Зенит» не уступает по уровню финалистам Лиги чемпионов сезона-2022/23

Короткая ссылка
Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает, что петербургская команда могла бы на равных конкурировать с участниками плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Не случайно двух наших футболистов вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как на тренировках взаимодействуют Малком и Винисиус. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер», — цитирует Медведева корреспондент «Матч ТВ».

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Сине-бело-голубые в 2008 году завоевали Кубок УЕФА.

В финале Лиги чемпионов минувшего сезона встречались «Манчестер Сити» и «Интер». Английский клуб одержал победу по пенальти.

Ранее Медведев рассказал, что «Зенит» выкупил трансфер полузащитника Густаво Мантуана у «Коринтианса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить