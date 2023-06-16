Медведев: «Зенит» не уступает по уровню финалистам Лиги чемпионов сезона-2022/23

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает, что петербургская команда могла бы на равных конкурировать с участниками плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Не случайно двух наших футболистов вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как на тренировках взаимодействуют Малком и Винисиус. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер», — цитирует Медведева корреспондент «Матч ТВ».

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Сине-бело-голубые в 2008 году завоевали Кубок УЕФА.

В финале Лиги чемпионов минувшего сезона встречались «Манчестер Сити» и «Интер». Английский клуб одержал победу по пенальти.

Ранее Медведев рассказал, что «Зенит» выкупил трансфер полузащитника Густаво Мантуана у «Коринтианса».