В «Зените» сообщили о выкупе Мантуана у «Коринтианса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб выкупил трансфер полузащитника Густаво Мантуана у «Коринтианса».

«Мантуан остаётся игроком «Зенита». Мы выкупили, можно об этом писать», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» арендовал Мантуана у клуба «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Бразилец в 27 матчах забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3 млн.

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