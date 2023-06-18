Тихомиров: россияне не чувствуют пристального внимания на ЧЕ по фехтованию в Пловдиве

Тренер сборной России по шпаге Алексей Тихомиров дал понять, что не ощущает негативного отношения на чемпионате Европы по фехтованию 2023 года в болгарском Пловдиве.

«Отношения с коллегами зависят от последних, а мы стараемся не обращать внимания на некоторые сомнительные ситуации, продолжаем спокойно работать. По большому счёту, на нас здесь пристального внимания не обращают, что нас вполне устраивает», — цитирует Тихомирова ТАСС.

По его словам, «волнующе вновь вернуться на международную спортивную арену» после коронавируса и отстранения.

«Мы спортсмены, наша задача — тренироваться и выступать на состязаниях, стараясь не обращать внимания на окружающие события, мы эту задачу выполняем, тренируемся очень плотно», — добавил Тихомиров.

Первенство Европы проходит с 16 по 18 июня. Спортсмены из России впервые после снятия санкций принимают участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российская саблистка Валерия Кобзева пропала из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).