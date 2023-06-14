Россиянку Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы по фехтованию
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По информации Inside the Games, Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
В соревнованиях должны выступить шпажисты Яна Бекмурзова, Артём Саркисян, Полина Хаертдинова и саблисты Алёна Лисина и Анна Смирнова.
Турнир пройдёт с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.
Международная федерация фехтования (FIE) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян выразила надежду, что спортсмены из России и Белоруссии всё же смогут принять участие в международных соревнованиях в полноценном статусе.