Россиянку Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы по фехтованию

Российская саблистка Валерия Кобзева пропала из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).

По информации Inside the Games, Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В соревнованиях должны выступить шпажисты Яна Бекмурзова, Артём Саркисян, Полина Хаертдинова и саблисты Алёна Лисина и Анна Смирнова.

Турнир пройдёт с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.

Международная федерация фехтования (FIE) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян выразила надежду, что спортсмены из России и Белоруссии всё же смогут принять участие в международных соревнованиях в полноценном статусе.