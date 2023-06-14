Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Россиянку Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы по фехтованию

Короткая ссылка
Российская саблистка Валерия Кобзева пропала из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).
Россиянку Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы по фехтованию
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

По информации Inside the Games, Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В соревнованиях должны выступить шпажисты Яна Бекмурзова, Артём Саркисян, Полина Хаертдинова и саблисты Алёна Лисина и Анна Смирнова. 

Турнир пройдёт с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. 

Международная федерация фехтования (FIE) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян выразила надежду, что спортсмены из России и Белоруссии всё же смогут принять участие в международных соревнованиях в полноценном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить