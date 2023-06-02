Егорян: шанс добиться отмены рекомендаций МОК есть всегда
«Я считаю, что шанс добиться отмены рекомендации о недопуске спортсменов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности, есть всегда. Точно сказать не могу, я не знаю, я не пророк, я не могу видеть будущее», — цитирует Егорян РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам.
Ранее Станислав Поздняков сообщил, что организация старается донести до МОК нелегитимность его рекомендаций.