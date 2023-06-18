Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пономарёв раскритиковал игру защитника ЦСКА Мойзеса в минувшем сезоне

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что бразильский защитник армейской команды Мойзес сыграл не в полную силу в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Я не восхищён им. Вы не замечаете грубых ошибок. Я очень недоволен его последней игрой. Можно сказать, что это было поражение команды из-за него. Гол забили из-под него головой в штрафной площади», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Московский клуб 17 июня объявил о выкупе Мойзеса у «Интернасьонала». Контракт с 28-летним защитником подписан до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

Ранее Мойзес заявил, что выполнил свою задачу в ЦСКА и смог завоевать трофей.






Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить