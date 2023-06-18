Пономарёв раскритиковал игру защитника ЦСКА Мойзеса в минувшем сезоне

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что бразильский защитник армейской команды Мойзес сыграл не в полную силу в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Я не восхищён им. Вы не замечаете грубых ошибок. Я очень недоволен его последней игрой. Можно сказать, что это было поражение команды из-за него. Гол забили из-под него головой в штрафной площади», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Московский клуб 17 июня объявил о выкупе Мойзеса у «Интернасьонала». Контракт с 28-летним защитником подписан до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

Ранее Мойзес заявил, что выполнил свою задачу в ЦСКА и смог завоевать трофей.













