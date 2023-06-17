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Португалия разгромила Боснию в отборе на чемпионат Европы по футболу — 2024

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Сборная Португалии на своём поле нанесла поражение команде Боснии и Герцеговины в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра группы J на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.

Мячи забили Бернарду Силва (44-я минута), Бруну Фернандеш (77-я, 93-я).

Португалия с девятью очками лидирует в группе. Босния (три) располагается на четвёртом месте.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

Литва — Болгария — 1:1,

Люксембург — Лихтенштейн — 2:0,

Азербайджан — Эстония — 1:1,

Норвегия — Шотландия — 1:2,

Черногория — Венгрия — 0:0,

Албания — Молдова — 2:0,

Бельгия — Австрия — 1:1,

Исландия — Словения — 1:2,

Кипр — Грузия — 1:2,

Фарерские Острова — Чехия — 0:3.

Ранее сообщалось, что гол Эрлинга Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией в отборе Евро-2024.

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