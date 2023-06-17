Португалия разгромила Боснию в отборе на чемпионат Европы по футболу — 2024
Игра группы J на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.
Мячи забили Бернарду Силва (44-я минута), Бруну Фернандеш (77-я, 93-я).
Португалия с девятью очками лидирует в группе. Босния (три) располагается на четвёртом месте.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
Литва — Болгария — 1:1,
Люксембург — Лихтенштейн — 2:0,
Азербайджан — Эстония — 1:1,
Норвегия — Шотландия — 1:2,
Черногория — Венгрия — 0:0,
Албания — Молдова — 2:0,
Бельгия — Австрия — 1:1,
Исландия — Словения — 1:2,
Кипр — Грузия — 1:2,
Фарерские Острова — Чехия — 0:3.
Ранее сообщалось, что гол Эрлинга Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией в отборе Евро-2024.