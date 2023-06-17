Гол Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией в отборе Евро-2024
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Игра третьего тура группы А в Осло завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с Британских островов.
В составе коллектива из Скандинавии отличился Эрлинг Холанд (61-я минута, пенальти). У победивших мячи забили Линдон Дайкс (87-я), Кенни Маклин (89-я).
Шотландия с девятью очками возглавляет таблицу группы А. Норвегия (одно) располагается на третьей строчке.
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк ответил, похож ли он на форварда «Манчестер Сити» Холанда.