Вальверде отказался уходить из «Реала» в «Челси»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о возможном переходе в «Челси».

«Нет-нет, я нахожусь в «Реале». Я хочу испытывать наслаждение и ценить каждый момент. Планирую оставить след в команде, являющейся лучшей в мире, а также продолжать радовать болельщиков трофеями», — приводит слова Вальверде Goal.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к «Реалу» в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 204 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024-го.