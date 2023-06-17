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Вальверде отказался уходить из «Реала» в «Челси»

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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о возможном переходе в «Челси».
Вальверде отказался уходить из «Реала» в «Челси»
  • Gettyimages.ru

«Нет-нет, я нахожусь в «Реале». Я хочу испытывать наслаждение и ценить каждый момент. Планирую оставить след в команде, являющейся лучшей в мире, а также продолжать радовать болельщиков трофеями», — приводит слова Вальверде Goal.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к «Реалу» в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 204 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024-го.

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