Агент Оздоева: если игрок получит предметное предложение, он может вернуться в Россию

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о будущем своего клиента.

«Возвращение в Россию? Это не исключено. Если он получит предметное предложение из России, он может вернуться. Но всё зависит от конкретного предложения, он профессиональный футболист», — цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги может возглавить «Фатих Карагюмрюк».