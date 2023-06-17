Агент Оздоева: если игрок получит предметное предложение, он может вернуться в Россию
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«Возвращение в Россию? Это не исключено. Если он получит предметное предложение из России, он может вернуться. Но всё зависит от конкретного предложения, он профессиональный футболист», — цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».
Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги может возглавить «Фатих Карагюмрюк».