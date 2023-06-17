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Горшков: Кержаков заслуживает внимания, но в Сербии будет давление

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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о назначении российского специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».
Горшков: Кержаков заслуживает внимания, но в Сербии будет давление
  • РИА Новости

«Кержаков показал себя достаточно хорошо с «Пари НН». Непонятно, почему дальше Александр не продолжил работу. В любом случае тренер Кержаков заслуживает внимания. В Сербии тоже есть определённое давление. Посмотрим, как Кержаков там себя проявит», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

По его словам, если Кержаков сможет хорошо работать в Сербии, то между Россией и Сербией продолжится сотрудничество в футболе.

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».

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