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Чемпионка России по ММА Караева отправила в нокаут напавшего на неё хулигана

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Двукратная чемпионка России по смешанным единоборствам Алана Караева рассказала о конфликте с нетрезвым мужчиной на одной из улиц Владикавказа.
Чемпионка России по ММА Караева отправила в нокаут напавшего на неё хулигана
  • Gettyimages.ru

«Когда он стал приближаться, я сказала: «Если вы сейчас подойдёте, вызову полицию». Не успела договорить слово «полиция», так как он нанёс мне удар. Я рефлекторно сразу же ответила ему, совершила ряд мер самообороны», — цитирует Караеву Telegram-канал «Сапа 15».

По словам спортсменки, она попала незнакомцу в челюсть и нокаутировала его.

Хулиган при личной встрече с девушкой и её братом извинился за свои агрессивные действия. После этого Караева забрала заявление из полиции.

Ранее сообщалось, что братьям Рамзину и Князю Амираслановым, а также Глебу Писареву, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

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