СЭ: обвиняемые по делу баскетболиста ЦСКА Шведа отпущены из-под стражи
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», троих фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде до решения суда.
Напомним, что Князь и Рамзин Амираслановы, Глеб Писарев и Юсуф Мирашуров должны были находиться в московском изоляторе до начала июля.
2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.