СЭ: обвиняемые по делу баскетболиста ЦСКА Шведа отпущены из-под стражи

Братьям Рамзину и Князю Амираслановым, а также Глебу Писареву, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», троих фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде до решения суда.

Напомним, что Князь и Рамзин Амираслановы, Глеб Писарев и Юсуф Мирашуров должны были находиться в московском изоляторе до начала июля.

2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.