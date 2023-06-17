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«Уфа» объявила о назначении Гуренко на пост главного тренера команды

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Пресс-служба «Уфы» объявила имя нового главного тренера. Им стал белорусский специалист Сергей Гуренко.
«Уфа» объявила о назначении Гуренко на пост главного тренера команды
  • Gettyimages.ru

Тренерскую карьеру специалист начал в 2009 году в минском «Динамо». Белорус также возглавлял национальную сборную Сербии и белорусский «Шахтёр».

В качестве футболиста Гуренко провёл за московский «Локомотив» более 100 матчей.

«Уфа» в матче заключительного тура Первой лиги потерпела поражение от «Кубани» и вылетела во Вторую лигу.

Ранее бывший арбитр ФИФА Александр Егоров был назначен на должность генерального директора «Уфы».

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