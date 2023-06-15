Бывший арбитр ФИФА Егоров стал генеральным директором «Уфы»

Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров был назначен на должность генерального директора «Уфы».

«Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба», — сообщается в Telegram-канале клуба.

Уфимский клуб занял 16-е место и вылетел во Вторую лигу. В прошлом сезоне команда вылетела из высшего дивизиона.

Напомним, что ранее генеральным директором был Шамиль Газизов, который работал в клубе из столицы Башкортостана с момента основания в 2010 году. Позже функционер исполнял обязанности на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь прошлого года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа».

Ранее сообщалось, что Газизов войдёт в руководство махачкалинского «Динамо».