Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бывший арбитр ФИФА Егоров стал генеральным директором «Уфы»

Короткая ссылка
Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров был назначен на должность генерального директора «Уфы».
Бывший арбитр ФИФА Егоров стал генеральным директором «Уфы»
  • globallookpress.com
  • © Nataliya Kondratenko

«Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба», — сообщается в Telegram-канале клуба.

Уфимский клуб занял 16-е место и вылетел во Вторую лигу. В прошлом сезоне команда вылетела из высшего дивизиона.

Напомним, что ранее генеральным директором был Шамиль Газизов, который работал в клубе из столицы Башкортостана с момента основания в 2010 году. Позже функционер исполнял обязанности на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь прошлого года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа».

Ранее сообщалось, что Газизов войдёт в руководство махачкалинского «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить