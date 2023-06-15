Metaratings: Газизов войдёт в руководство махачкалинского «Динамо»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может занять должность в махачкалинском «Динамо».

Как сообщает Metaratings.ru, пока не решено, какую именно должность займёт функционер — он может стать генеральным директором или вице-президентом клуба.

Газизов работал в клубе из столицы Башкортостана с момента основания в 2010 году. Позже функционер исполнял обязанности на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь прошлого года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа».

Уфимский клуб занял 16-е место и вылетел во Вторую лигу. В прошлом сезоне команда вылетела из высшего дивизиона.

Ранее Газизов заявил, что «Уфе» нужен тренер Колыванов.