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Газизов заявил, что «Уфе» нужен тренер Колыванов

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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, какой тренер мог бы возглавить уфимский клуб.
Газизов заявил, что «Уфе» нужен тренер Колыванов
  • РИА Новости

«Сейчас нам нужен Колыванов. Он может вытащить своей харизмой. Он очень хорошо относится к клубу, он нас вытащит своим умением, простотой. Мы с ним это проходили, в таких «цыганских» условиях жили», — цитирует Газизова РИА Новости.

По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. В сезоне-2021/22 команда вылетела из Российской премьер-лиги.

Колыванов возглавлял уфимскую команду с 2012 по 2015 год, при нём она вышла в РПЛ.

Ранее Газизов сравнил отставку с поста гендиректора «Уфы» с уходом капитана с корабля. 

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