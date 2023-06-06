Газизов заявил, что «Уфе» нужен тренер Колыванов

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, какой тренер мог бы возглавить уфимский клуб.

«Сейчас нам нужен Колыванов. Он может вытащить своей харизмой. Он очень хорошо относится к клубу, он нас вытащит своим умением, простотой. Мы с ним это проходили, в таких «цыганских» условиях жили», — цитирует Газизова РИА Новости.

По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. В сезоне-2021/22 команда вылетела из Российской премьер-лиги.

Колыванов возглавлял уфимскую команду с 2012 по 2015 год, при нём она вышла в РПЛ.

Ранее Газизов сравнил отставку с поста гендиректора «Уфы» с уходом капитана с корабля.