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Газизов сравнил отставку с поста гендиректора «Уфы» с уходом капитана с корабля

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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку после вылета клуба во Вторую лигу.
Газизов сравнил отставку с поста гендиректора «Уфы» с уходом капитана с корабля
  • РИА Новости

«Капитан корабля должен уходить последним. Спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы подняли футбол на новый уровень», — приводит слова Газизова РИА Новости.

Бывший гендиректор башкирского клуба рассказал, чем будет заниматься в дальнейшем.

«Я не только футболом живу, у меня работы много, много бизнеса. Времени свободного не будет», — заявил он.

По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. В сезоне-2021/22 команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Газизов работал в клубе с 2012 года. Во время его работы команда впервые в истории вышла в РПЛ, где лучшим результатом стало шестое место в сезоне-2017/18.

Ранее кассационный суд отклонил жалобу Газизова на отказ в выплате 89 млн рублей от бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

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