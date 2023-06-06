Газизов сравнил отставку с поста гендиректора «Уфы» с уходом капитана с корабля
- РИА Новости
«Капитан корабля должен уходить последним. Спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы подняли футбол на новый уровень», — приводит слова Газизова РИА Новости.
Бывший гендиректор башкирского клуба рассказал, чем будет заниматься в дальнейшем.
«Я не только футболом живу, у меня работы много, много бизнеса. Времени свободного не будет», — заявил он.
По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. В сезоне-2021/22 команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов работал в клубе с 2012 года. Во время его работы команда впервые в истории вышла в РПЛ, где лучшим результатом стало шестое место в сезоне-2017/18.
Ранее кассационный суд отклонил жалобу Газизова на отказ в выплате 89 млн рублей от бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.