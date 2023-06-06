Газизов сравнил отставку с поста гендиректора «Уфы» с уходом капитана с корабля

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку после вылета клуба во Вторую лигу.

«Капитан корабля должен уходить последним. Спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы подняли футбол на новый уровень», — приводит слова Газизова РИА Новости.

Бывший гендиректор башкирского клуба рассказал, чем будет заниматься в дальнейшем.

«Я не только футболом живу, у меня работы много, много бизнеса. Времени свободного не будет», — заявил он.

По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. В сезоне-2021/22 команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Газизов работал в клубе с 2012 года. Во время его работы команда впервые в истории вышла в РПЛ, где лучшим результатом стало шестое место в сезоне-2017/18.

Ранее кассационный суд отклонил жалобу Газизова на отказ в выплате 89 млн рублей от бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.