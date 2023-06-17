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Чендлер: думаю, Оливейра победит Махачева в реванше

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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о реванше между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
Чендлер: думаю, Оливейра победит Махачева в реванше
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что в реванше Оливейра победит. Он всегда возвращается более сильным бойцом. Мне кажется, он разгадает игру Ислама. Но я уже ошибался однажды», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби Оливейра потерпел поражение от Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Позже россиянин защитил пояс в поединке с Александером Волкановски.

Ранее Дана Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым.

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