Чендлер: думаю, Оливейра победит Махачева в реванше

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о реванше между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я думаю, что в реванше Оливейра победит. Он всегда возвращается более сильным бойцом. Мне кажется, он разгадает игру Ислама. Но я уже ошибался однажды», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби Оливейра потерпел поражение от Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Позже россиянин защитил пояс в поединке с Александером Волкановски.

Ранее Дана Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым.