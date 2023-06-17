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Сёмин — о назначении Кержакова главным тренером сербского «Спартака»: желаю ему удачи

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении российского специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».
Сёмин — о назначении Кержакова главным тренером сербского «Спартака»: желаю ему удачи
  • РИА Новости

«Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков — тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».

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