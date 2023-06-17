Сёмин — о назначении Кержакова главным тренером сербского «Спартака»: желаю ему удачи
- РИА Новости
«Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков — тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.
С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.
Ранее Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».