Сёмин — о назначении Кержакова главным тренером сербского «Спартака»: желаю ему удачи

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении российского специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».

«Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков — тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».