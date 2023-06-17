Семак стал участником крестного хода в Архангельской области
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Как сообщает «Регион29», главный тренер «Зенита» приехал в Поморье, чтобы поучаствовать в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» на родине святого праведного Иоанна Кронштадтского — в пинежской Суре.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.
Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.