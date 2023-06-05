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Аршавин: российские тренеры не востребованы в Европе, кроме Черчесова — он удивляет всех

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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.
Аршавин: российские тренеры не востребованы в Европе, кроме Черчесова — он удивляет всех
  • РИА Новости

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии. Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». 

«Зенит» стал десятикратным чемпионом России. Сергей Семак пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ с петербургской командой.

Ранее тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

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