Аршавин: российские тренеры не востребованы в Европе, кроме Черчесова — он удивляет всех

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии. Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак».

«Зенит» стал десятикратным чемпионом России. Сергей Семак пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ с петербургской командой.

Ранее тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.