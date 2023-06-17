Агент Бальде: Кейта останется в «Спартаке» на следующий сезон

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что его клиент останется в стане красно-белых.

«Конечно, Бальде останется в «Спартаке» на следующий сезон», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Бальде травмировался в матче с «Крыльями Советов» 3 июня.

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, как Пасторелло прокомментировал игру своего подопечного в сезоне-2022/23.