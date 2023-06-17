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Камил Гаджиев: Немков находится на пике своей формы

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Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков на данный момент находится в своей лучшей форме.
Камил Гаджиев: Немков находится на пике своей формы
  • Gettyimages.ru

«Вадим, возможно, находится на пике своей формы. Было очевидно, что у Ромеро не будет козырей против Немкова. Но всё равно как факт победа должна была случиться», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Изначально поединок должен был состояться в феврале, однако Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Российский боец одержал победу над кубинцем на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на счету Немкова 17 побед в карьере.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников высказался о титульном поединке между Немковым и Ромеро.

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