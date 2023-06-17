Колосков — о назначении Кержакова в сербский «Спартак»: никакой гордости от этого не испытываю

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о назначении российского специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».

«Я бы хотел пожелать Кержакову вернуться в Россию и работать здесь. Меня мало волнует, где и с кем он работает в Сербии. Никакой гордости от этого я не испытываю» — цитирует Колоскова Sport24.

Он также подчеркнул, что Кержаков является перспективным тренером, который показал хорошую работу в «Пари НН».

«Ничего не имею против решения Кержакова — это его жизнь и судьба. Однако моё решение одно — такие отечественные специалисты должны работать у нас в России», — заключил Колосков.

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».