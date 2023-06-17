PSG Community: Энрике возглавит ПСЖ
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Как сообщает PSG Community, испанский специалист возглавит французский клуб. В ближайшие часы он прилетит в Париж.
Последним местом работы Энрике была сборная Испании. Он покинул национальную команду в декабре 2022 года.
Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что Энрике является основным кандидатом на должность главного тренера «Наполи». Позже испанский специалист дал понять руководству неаполитанцев, что у него уже есть соглашение с другим клубом.
Ранее сообщалось, что Нагельсман является приоритетным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ.