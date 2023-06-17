PSG Community: Энрике возглавит ПСЖ

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить ПСЖ.

Как сообщает PSG Community, испанский специалист возглавит французский клуб. В ближайшие часы он прилетит в Париж.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании. Он покинул национальную команду в декабре 2022 года.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что Энрике является основным кандидатом на должность главного тренера «Наполи». Позже испанский специалист дал понять руководству неаполитанцев, что у него уже есть соглашение с другим клубом.

Ранее сообщалось, что Нагельсман является приоритетным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ.