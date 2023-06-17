Мартинес: Роналду пример для подражания не только для Португалии, но и для всего мира

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии.

«Иногда игра за клуб не из Европы — это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Криштиану — образец для подражания в раздевалке и пример не только для Португалии, но и для всего мира», — цитирует Мартинеса Goal.

В прошедшем сезоне 38-летний португалец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее форвард саудовского «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб рассказал о поведении Роналду.