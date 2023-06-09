Нападающий «Аль-Насра» заявил, что Роналду приезжает на тренировки раньше многих игроков

Форвард саудовского «Аль-Насра» Абдуррахман Гариб рассказал о поведении одноклубника, нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то что выиграл так много титулов и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок Роналду приходит на тренировки раньше многих игроков», — приводит слова Гариба Goal.

По словам форварда, 38-летний португалец очень поддерживает его.

«Именно благодаря Криштиану я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Роналду, как я могу не радоваться?» — заявил он.

В прошедшем сезоне Роналду забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Роналду заявил, что хочет купить футбольный клуб после завершения карьеры.