Нападающий «Аль-Насра» заявил, что Роналду приезжает на тренировки раньше многих игроков
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«Криштиану злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то что выиграл так много титулов и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок Роналду приходит на тренировки раньше многих игроков», — приводит слова Гариба Goal.
По словам форварда, 38-летний португалец очень поддерживает его.
«Именно благодаря Криштиану я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Роналду, как я могу не радоваться?» — заявил он.
В прошедшем сезоне Роналду забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Роналду заявил, что хочет купить футбольный клуб после завершения карьеры.