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Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о продолжении своей карьеры.

«У меня осталось два-три года карьеры, в этом возрасте ещё важнее заботиться о себе. Не исключаю, что куплю футбольную команду. Это то, чём я хотел бы заняться после завершения игровой карьеры», — цитирует Роналду Goal.

30 декабря 2022 года португалец подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду в «Аль-Насре» наделили правом управлять трансферами клуба.

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