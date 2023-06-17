Велогонщица Дронова выиграла групповую гонку на чемпионате России

Российская велогонщица Тамара Дронова, представляющая Москву, выиграла групповую гонку на чемпионате России в Крылатском.

Москвичка защитила титул чемпионки России.

Второй к финишу пришла Валерия Валгонен из команды Санкт‑Петербурга. Третья — Марина Уварова (Самарская область).

Дистанция гонки составила 122,4 км.

17 июня пройдёт групповая гонка у мужчин.

Третьего мая правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее призёр чемпионата мира по велоспорту на треке Яна Бурлакова дала понять, что справится с нагрузками после возвращения на международные соревнования.