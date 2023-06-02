Призёр ЧМ по велотреку Бурлакова: будет тяжело вернуться на международный уровень

Призёр чемпионата мира по велоспорту на треке Яна Бурлакова дала понять, что справится с нагрузками после возвращения на международные соревнования.

«По тактике будет тяжело, по физике — нет. У нас высокая конкуренция в женском спринте. Как минимум пять человек едут на хорошем уровне. А вот по тактике перестраиваться будет непросто. В мире сейчас удлиняется спринт, кейрин, все друг из-под друга стреляют, у нас наоборот — мы затихаем, отпускаем газ», — цитирует Бурлакову «Матч ТВ».

При этом она подчеркнула, что ещё не приняла решение об участии в стартах под эгидой Международного союза велосипедистов (UFC).

«Мы обсудили с тренером. Пока не подаём, никакого общего решения не было. Я послушный спортсмен, пока тренер не скажет «давай», решения не будет. Мне сложно было бы в любом случае туда поехать одной», — добавила Бурлакова.

Правление UCI в мае приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Этим летом пройдёт Объединённый чемпионат мира по велоспорту 2023 года. Соревнования состоятся с 3 по 13 августа в Шотландии.

Бурлакова выиграла 1 июня Гран-при Санкт-Петербурга в составе командного спринта.

Ранее сообщалось, что UCI допустил до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе россиян Глеба Сырицу и Алексея Медведева.







