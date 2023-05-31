Сырица и Медведев допущены до чемпионата мира по велоспорту 2023 года
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Велосипедисты также могут выступать в составе команд в отдельных дисциплинах на этапах Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UCI.
23-летний Сырица завоевал золотую медаль Европейских игр 2019 года в командной гонке преследования на треке. 40-летний Медведев является чемпионом Европы по маунтинбайку (2011 и 2018 годы).
Объединённый чемпионат мира по велоспорту состоится с 3 по 13 августа в Шотландии.
Ранее сообщалось, что UCI отстранил трёх российских велосипедистов от международных соревнований.