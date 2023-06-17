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ESPN: дисквалифицированный на 25 матчей Морант потеряет до $60 млн

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант потеряет до $60 млн из-за дисквалификации на 25 матчей.
ESPN: дисквалифицированный на 25 матчей Морант потеряет до $60 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает журналист ESPN Брайан Уиндхорст в соцсетях.

Морант получил дисквалификацию за то, что 14 мая он в очередной раз появился с оружием во время прямой трансляции в социальной сети. Игрок показал в кадре на несколько секунд пистолет.

Он уже попадал в похожую ситуацию в начале марта. Тогда баскетболист тоже появился на видео с пистолетом. После этого НБА начала расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока на несколько игр.

Ранее Морант пообещал исправиться после дисквалификации.

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