ESPN: дисквалифицированный на 25 матчей Морант потеряет до $60 млн

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант потеряет до $60 млн из-за дисквалификации на 25 матчей.

Об этом сообщает журналист ESPN Брайан Уиндхорст в соцсетях.

Морант получил дисквалификацию за то, что 14 мая он в очередной раз появился с оружием во время прямой трансляции в социальной сети. Игрок показал в кадре на несколько секунд пистолет.

Он уже попадал в похожую ситуацию в начале марта. Тогда баскетболист тоже появился на видео с пистолетом. После этого НБА начала расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока на несколько игр.

Ранее Морант пообещал исправиться после дисквалификации.