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Игрок НБА Морант пообещал исправиться после дисквалификации на 25 матчей

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант дал понять, что очень сожалеет о повторной публичной демонстрации оружия в социальных сетях.
Игрок НБА Морант пообещал исправиться после дисквалификации на 25 матчей
  • Gettyimages.ru

«Дети, которые равняются на меня, простите меня за то, что я не смог стать для вас примером для подражания. Я обещаю, что стану лучше. Всем моим спонсорам — я буду лучше представлять бренды. И всем моим болельщикам: я исправлюсь, обещаю», — написал игрок в социальных сетях.

Морант также попросил извинения у НБА, «Гриззлиз», своих товарищей по команде и у города Мемфис.

«У меня было время поразмыслить, и я понял, сколько боли я причинил», — заключил баскетболист.

НБА 16 июня дисквалифицировала защитника «Мемфиса» Моранта на 25 матчей.

14 мая 23-летний баскетболист в очередной раз появился с оружием во время прямой трансляции в социальной сети. Скандально известный игрок показал в кадре на несколько секунд пистолет.

Морант в начале марта уже попадал в похожую ситуацию. Тогда он тоже появился на видео с пистолетом. После этого НБА начала расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока на несколько игр.

Ранее главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс отреагировал на ситуацию вокруг Моранта.

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