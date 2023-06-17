Чемпион мира из сборной Бразилии Сколари возобновил карьеру тренера в «Атлетико Минейро»
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Соглашение с 74-летним специалистом рассчитано до декабря 2024 года, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Бразилец сменил на посту главного тренера Эдуардо Коудета.
Последним клубом Сколари был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который он покинул в 2022 году и объявил о завершении тренерской карьеры.
В 2002 году Сколари привёл сборную Бразилии к победе на чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Также под его руководством в 2004 году сборная Португалии дошла до финала чемпионата Европы.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, когда назначат Иржи Ярошика главным тренером.